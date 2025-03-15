У Подільській громаді Одеської області місцева жителька повідомила на спецлінію 102 про смерть 16-річного хлопця. Правоохоронці виявили тіло юнака за межами населеного пункту. На тілі загиблого було вогнепальне поранення грудної клітки.

За попередніми даними поліції, увечері двоє 16-річних місцевих хлопців пішли до кар’єру, щоб постріляти з рушниці. Під час фотографування один із них тримав зброю і випадково натиснув на курок. Постріл влучив у другого хлопця, який отримав смертельне поранення.

Слідчі направили тіло загиблого на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Наразі триває розслідування, правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.