В Подольской общине Одесской области местная жительница сообщила на спецлинию 102 о смерти 16-летнего парня. Правоохранители обнаружили тело юноши за пределами населенного пункта. На теле погибшего было огнестрельное ранение грудной клетки.

По предварительным данным полиции, вечером двое 16-летних местных парней пошли в карьер, чтобы пострелять из ружья. Во время фотографирования один из них держал оружие и случайно нажал на курок. Выстрел попал во второго парня, который получил смертельное ранение.

Следователи направили тело погибшего на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Сейчас продолжается расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.