На Одещині можуть створити раду переселенців

Рекомендацію створити раду внутрішньо переміщеним особам (ВПО) уряд України надіслав кожній регіональній адміністрації. Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповіла Тетяна Дементьєва, директорка департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації (ОДА).

Тетяна Дементьєва розповіла, що зараз в єдиній базі даних внутрішньо переміщених осіб на обліку з 2014 року перебувають 226 360 осіб. А з початку повномасштабного вторгнення по сьогодні на облік як ВПО стали майже 186 тисяч осіб.

Це буде дорадчий орган при одеській обласній військовій адміністрації, ми працюємо над створенням цієї ради. Зараз планує розсилати інформацію ВПО в Одеському регіоні стосовно цієї ініціативи. Вони будуть працювати над потребами ВПО – забезпечення житлом, гуманітарною та грошовою допомогою, –

розповіла Тетяна Дементьєва на брифінгу.

Нагадаємо, що 1 серпня благодійний фонд “Пліч-о-пліч” відкрив plichoplich-shop в Одесі, перший в Україні благодійний магазин, аналоги якого існують лише у 2 країнах світу. На даний момент його клієнтами можуть стати лише ті ВПО, хто був без помилок зареєстрований за формою БФ “Пліч-о-пліч” раніше.

Фото: Медіацентр Україна – Одеса