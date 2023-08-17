Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области могут создать совет переселенцев

В Одесской области могут создать совет переселенцев

Рекомендацию создать совет внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) правительство Украины направило каждой региональной администрации. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказала Татьяна Дементьева, директор департамента социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации (ОГА).

Татьяна Дементьева рассказала, что сейчас вединой базе данных внутриперемещенных лиц на учете с 2014 года состоит 226 360 человек. А с начала полномасштабного вторжения по сегодняшний день на учет как ВПЛ стали почти 186 тысяч человек.

Это будет совещательный орган при одесской областной военной администрации, мы работаем над созданием этого совета. Сейчас планирует рассылать информацию ВПЛ в Одесском регионе по этой инициативе. Они будут работать над потребностями ВПЛ – обеспечение жильем, гуманитарной и денежной помощью, –

рассказала Татьяна Дементьева на брифинге.

Напомним, что 1 августа благотворительный фонд «Пліч-о-пліч»открыл plichoplich-shop в Одессе, первый в Украине благотворительный магазин, аналоги которого существуют только в 2 странах мира. На данный момент его клиентами могут стать только те ВПЛ, которые были без ошибок зарегистрированы по форме БФ «Пліч-о-пліч» ранее.

Фото: Медиацентр Украина – Одесса

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