На фронті загинув Михайло Муха — одеський художник та скульптор

На лінії фронту помер одеський художник і скульптор Михайло Муха, який віддав своє життя, намагаючись врятувати пораненого солдата. Про це повідомив ексвикладач Одеського театрально-художнього фахового коледжу Борис Володимирський на своїй сторінці у Facebook.
Володимирський повідомив, що недавно стало відомо про загибель Михайла Мухи, який помер у зоні бойових дій, намагаючись врятувати пораненого товариша.
«На фронті загинув мій колишній учень з Одеського театрально-художнього коледжу Михайло Муха, світла, щира, талановита людина. Світла пам’ять Михайлу і надія на відплату агресорам!» — написав Володимирський.
На доданий до запису знімок Михайло Муха зображений зі своєю дружиною Женею Макієнко, також вихованкою Володимирського.
Михайло Муха був відомий в Одесі та Києві як талановитий художник і скульптор. Він працював на Київській кіностудії ім. Довженка з червня 2005 по 2008 рік. Одержавши освіту в Одеському театрально-художньому коледжі, Михайло працював там вісім років, виготовляючи декорації для кіно і театральних постановок.