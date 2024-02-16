На фронті загинув Михайло Муха — одеський художник та скульптор

У Балті попрощалися з двома Героями, які загинули на фронті У війни, з якою фашистська росія прийшла на територію України, немає свят і вихідних. Сьогодні, 14 лютого, Балтщина провела в останню путь двох воїнів, які віддали свої життя за Україну, – Сергія Кабалюка та Олександра Воротила. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Зміна керівництва ЗСУ: хто звільнився і хто прийшов на їх місце 8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. На його місце було призначено Олександра Сирського, який до цього був командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Також відбулася зміна декількох інших керівників ЗСУ. Розповідаємо про тих, хто пішов зі своїх посад і хто зайняв їхні місця. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ