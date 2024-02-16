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На фронті загинув Михайло Муха — одеський художник та скульптор

На фронті загинув Михайло Муха — одеський художник та скульптор

На лінії фронту помер одеський художник і скульптор Михайло Муха, який віддав своє життя, намагаючись врятувати пораненого солдата. Про це повідомив ексвикладач Одеського театрально-художнього фахового коледжу Борис Володимирський на своїй сторінці у Facebook.

Володимирський повідомив, що недавно стало відомо про загибель Михайла Мухи, який помер у зоні бойових дій, намагаючись врятувати пораненого товариша.

«На фронті загинув мій колишній учень з Одеського театрально-художнього коледжу Михайло Муха, світла, щира, талановита людина. Світла пам’ять Михайлу і надія на відплату агресорам!» — написав Володимирський.

На доданий до запису знімок Михайло Муха зображений зі своєю дружиною Женею Макієнко, також вихованкою Володимирського.

Михайло Муха був відомий в Одесі та Києві як талановитий художник і скульптор. Він працював на Київській кіностудії ім. Довженка з червня 2005 по 2008 рік. Одержавши освіту в Одеському театрально-художньому коледжі, Михайло працював там вісім років, виготовляючи декорації для кіно і театральних постановок.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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