На фронте погиб Михаил Муха — одесский художник и скульптор

Владимирский сообщил, что недавно стало известно о гибели Михаила Мухи, который умер в зоне боевых действий, пытаясь спасти раненого товарища.

«На фронте погиб мой бывший ученик из Одесского театрально-художественного колледжа Михаил Муха, светлый, искренний, талантливый человек. Светлая память Михаилу и надежда на возмездие агрессорам!» — написал Владимирский.

На приложенном к записи снимок Михаил Муха изображен со своей женой Женей Макиенко, также воспитанницей Владимирского.

Михаил Муха был известен в Одессе и Киеве как талантливый художник и скульптор. Он работал на Киевской киностудии им. Довженко с июня 2005 по 2008 год. Получив образование в Одесском театрально-художественном колледже, Михаил работал там восемь лет, изготавливая декорации для кино и театральных постановок.