На фронте погиб Михаил Муха — одесский художник и скульптор

На линии фронта умер одесский художник и скульптор Михаил Муха, который отдал свою жизнь, пытаясь спасти раненого солдата. Об этом сообщил экс-преподаватель Одесского театрально-художественного профессионального колледжа Борис Владимирский на своей странице в Facebook.
Владимирский сообщил, что недавно стало известно о гибели Михаила Мухи, который умер в зоне боевых действий, пытаясь спасти раненого товарища.
«На фронте погиб мой бывший ученик из Одесского театрально-художественного колледжа Михаил Муха, светлый, искренний, талантливый человек. Светлая память Михаилу и надежда на возмездие агрессорам!» — написал Владимирский.
На приложенном к записи снимок Михаил Муха изображен со своей женой Женей Макиенко, также воспитанницей Владимирского.
Михаил Муха был известен в Одессе и Киеве как талантливый художник и скульптор. Он работал на Киевской киностудии им. Довженко с июня 2005 по 2008 год. Получив образование в Одесском театрально-художественном колледже, Михаил работал там восемь лет, изготавливая декорации для кино и театральных постановок.