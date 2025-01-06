На два дні без води залишаться деякі одесити: список адрес

Сьогодні, 6 січня, на одразу на декількох вулицях було припинено подачу води через ремонтні роботи. Більшості абонентів подачу вже відновлено, іншим обіцяють відновити до кінця доби. Однак на двох вулицях обіцяють відновити подачу води лише через два дні — 8 січня. Про це повідомляє пресслужба «Інфоксводоканалу».
Адреси, де в Одесі не буде води до 22-00:00 6 січня
- Архітектора І.Яценко,
- Велика арнаутська,
- Водопровідна,
- Мала Арнаутська,
- Мускатна,
- Пантелеймонівська ,
- Рішельєвська,
- Старосінна,
- Італійська.
Адреси, де в Одесі не буде води до 8 січня:
- Хаджибейська дорога
- Балтська дорога
Час робіт може змінюватися залежно від їх складності.