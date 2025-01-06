На два дня без воды останутся некоторые одесситы: список адресов

Сегодня, 6 января, на сразу на нескольких улицах была прекращена подача воды из-за ремонтных работ. Большинству абонентов подача уже восстановлена, другим обещают восстановить до конца суток. Однако на двух улицах обещают возобновить подачу воды только через два дня — 8 января. Об этом сообщает пресс-служба «Инфоксводоканала».
Адреса, где в Одессе не будет воды до 22-00:00 6 января
- Архитектора И.Яценко,
- Большая Арнаутская,
- Водопроводная,
- Малая Арнаутская,
- Мускатная,
- Пантелеймоновская,
- Ришельевская,
- Старосенная,
- Итальянская.
Адреса, где в Одессе не будет воды до 8 января:
- Хаджибейская дорога
- Балтская дорога
Время работ может меняться в зависимости от их сложности.