Новости Одессы и Одесской области

На два дня без воды останутся некоторые одесситы: список адресов

На два дня без воды останутся некоторые одесситы: список адресов

Сегодня, 6 января, на сразу на нескольких улицах была прекращена подача воды из-за ремонтных работ. Большинству абонентов подача уже восстановлена, другим обещают восстановить до конца суток. Однако на двух улицах обещают возобновить подачу воды только через два дня — 8 января. Об этом сообщает пресс-служба «Инфоксводоканала».

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Адреса, где в Одессе не будет воды до 22-00:00 6 января

  • Архитектора И.Яценко,
  • Большая Арнаутская,
  • Водопроводная,
  • Малая Арнаутская,
  • Мускатная,
  • Пантелеймоновская,
  • Ришельевская,
  • Старосенная,
  • Итальянская.

Адреса, где в Одессе не будет воды до 8 января:

  • Хаджибейская дорога
  • Балтская дорога

 Время работ может меняться в зависимости от их сложности.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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