Як розказали нам в Одеській філії «Інфоксводоканалу», не дивлячись на складнощі воєнного стану, компанія не зупиняє роботу з оновлення мереж та комунікацій.

Протягом складного 2024 року введено в експлуатацію понад 10 тисяч метрів нових трубопроводів.

Незабаром оновлений водогін отримають одесити, які мешкають в житловому масиві Таїрова. Замість сталевих труб, що вичерпали свій ліміт експлуатації, прокладуть понад 600 метрів нових поліетиленових труб та встановлять нові засувки. Це значить, що аварійних відключень у цьому районі стане значно менше.

Роботи будуть виконуватися сучасним безтраншейним методом, завдяки чому вдасться уникнути перебоїв у водопостачанні споживачів, а також мінімізувати незручності для автотранспорту та пішоходів.

В «Інфоксводоканілі» вдячні споживачам за своєчасні оплати наданих послуг. Саме завдяки підтримці людей, в умовах тотального здорожчання матеріалів, компанія має можливість продовжувати оновлювати мережі для забезпечення стабільного водопостачання. Комунальники кажуть, що працюють для одеситів 24/7.