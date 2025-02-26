Как рассказали нам в Одесском филиале «Инфоксводоканала», несмотря на сложности военного положения, компания не останавливает работу по обновлению сетей и коммуникаций.

В течение сложного 2024 года введено в эксплуатацию более 10 тысяч метров новых трубопроводов.

Вскоре обновленный водопровод получат одесситы, проживающие в жилом массиве Таирова. Вместо стальных труб, исчерпавших свой лимит эксплуатации, проложат более 600 метров новых полиэтиленовых труб и установят новые задвижки. Это значит, что аварийных отключений в этом районе станет значительно меньше.

Работы будут выполняться современным бестраншейным методом, благодаря чему удастся избежать перебоев в водоснабжении потребителей, а также минимизировать неудобства для автотранспорта и пешеходов.

В «Инфоксводоканале» благодарны потребителям за своевременные оплаты предоставленных услуг. Именно благодаря поддержке людей, в условиях тотального подорожания материалов, компания имеет возможность продолжать обновлять сети для обеспечения стабильного водоснабжения. Коммунальщики говорят, что работают для одесситов 24/7.