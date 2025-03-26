Відповідне розпорядження оприлюднила пресслужба Одеського муніципалітету.

12 мільйонів 180 тисяч 988 гривень мають піти на виплату:

основного боргу в розмірі 3 мільйонів 480,5 тисячі гривень;

інфляційних втрат у розмірі 7 мільйонів 224,2 тисячі гривень;

3% річних у розмірі 853 тисяч 285 гривень;

пені в розмірі 623 тисячі гривень.

Ці гроші відсудило в Одеської міської ради товариство з обмеженою відповідальністю «Компас Проєкт», яке 2017 року звернулося до Господарського суду Одеської області з позовом проти Управління дорожнього господарства Одеської міської ради щодо стягнення 4 мільйонів 695,9 тисячі гривень за розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва магістралі «Північ-Південь».

Надалі компанія збільшила свої вимоги з урахуванням інфляційних втрат, пені та відсотків.

Господарський суд задовольнив позов частково – стягнув з Управління дорожнього господарства Одеської міської ради на користь ТОВ 3 млн 480,5 тис. грн основного боргу, 1 млн 575,3 тис. грн інфляційних витрат, 853 тис. 571 грн 3% річних, 451 тис. 131 грн пені, 150 тис. 541 грн судового збору, а в іншій частині позову відмовив.

Одеська міська рада цю постанову оскаржила і програла.

Нагадаємо, магістраль «Північ-Південь» з’єднує між собою два найбільших спальних райони Одеси: житлові масиви Таїрова і Котовського. Для цього маршруту Одеса отримала 13 нових трисекційних трамваїв виробництва компанії «Татра-Південь», куплених за кошти Європейського інвестиційного фонду.

Їх запустять у роботу тільки після завершення будівництва дренажної системи та відновлення шляхів на узвозі Віталія Блажка (Маринеска) і реконструкції розворотного кільця на вул. 28-ї Бригади.

Зазначимо, експертні роботи зі встановлення причин просідання дороги на узвозі Маринеска коштували міському бюджету 1 мільйон 140 тисяч гривень.