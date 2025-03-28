Займання сталося у будівлі по вулиці Єлісєєва, 18*. Внаслідок руйнування гаражних приміщень на площі 300 м² вогонь поширився на 200 м² території. На місце події прибули рятувальники, які оперативно локалізували пожежу.

Пожежу вдалося ліквідувати о 03:28. Завдяки діям рятувальників було врятовано один приватний житловий будинок та 50 гаражних приміщень. Жертв та постраждалих немає. Причини займання наразі встановлюються.

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