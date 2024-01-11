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Майже 90 вулиць Одеси 11 січня залишились без світла: адреси

Майже 90 вулиць Одеси 11 січня залишились без світла: адреси

У четвер, 11 січня 2024 року, частина вулиць Одеси до вечора залишатиметься без електропостачання, оскільки ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові та аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 18.00:

  • Дальницька 53/корп.1,
  • Цегельнозаводська,
  • М. Малиновського,
  • Дальницька,53,53/корп.5,
  • Люстдорфська дорога, 13,
  • 2-а Табірна,
  • Багрицького,
  • Кристалівського,
  • Фігнер Віри,
  • пров. Кедровий 1, 1а, 1в, 15, 17,
  • пров. О. Юрженка,
  • Глиняна,
  • Перовської Софії
  • вул. Республіканська,
  • Тимошенка,
  • пров. Квітковий,
  • Люстдорфська дорога, 13а,15,
  • Бреуса, 7, 7 а, 37,39,43а
  • Весняна 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 9/2, 9а, 11, 13, 13а,
  • Кибальчича,
  • Луганська,
  • пров. Яровий.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 18.00:

  • пров. Л. Гінзбург 29-43,
  • Оранжерейний,
  • Хуторська,
  • Ак.Панкратової,
  • Хавкіна,
  • пров. Цементний,
  • Котляревського,
  • Кругова,
  • Геологічна, 9, 9а, 23а,
  • Степова,
  • пров.Хуторський, 6,6/3,6/корп.3,
  • пров. Шебелинський,
  • пров. Хуторський,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ:

Роботи триватимуть до 19.00:

  • Абрикосова, 4-48, 49-105, 105а,
  • Дубовий Гай 30-38, 51-57,
  • Макаренка, 1-33, 10-22, 22, 22а, 22б,
  • Писарева 28-40в,
  • Рівності 88-102, 91-195,
  • пров. 1-й Рівності 90, 92,
  • пров. Абрикосовий, 1- 29,
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40,
  • пров. Янтарний, Академічна, 47а,
  • Тімірязєва, 34,
  • Ахматової,
  • Костанді,
  • Ялинкова,
  •  пров. 2-й,3-й Український,
  • пров. Новоукраїнський,
  • Академічна,
  • Баштанна,
  • Купріна,
  • Окружна,
  • 2-й  Академічний,
  • Дачна,
  • Львівська,
  • Сумська,3,
  • пров. Львівський,
  • Гаршина,
  • Дачна,
  • Кришталева,
  • пров. 2-й Дачний,
  • пров. Літній, 5,
  • Рівний,
  • Китобійна, 6,
  • Олександра Невського, 25а, 27,
  • Педагогічна, 21,
  • Тульська,
  • Чернігівська,
  • 2-й Китобійний
  • Вертелецького, 7б, 13,
  • Д. Донського,
  • Левкоєва 1, 7, 7а,
  • Лядова,
  • Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
  • Рясна,
  • вул. Прорізна, 5,5а,
  • Собінова, 15,15/корп. 3, 15а, 20,
  • пров. 1-й Рясний,
  • Флотський, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а,
  • Архітектурна, 10, 12, 14, 14а,
  • Достоєвського
  • Планетна,
  • Тульська,
  • Флотська,
  • 1-й,2-й Китобійний пров.,
  • Кримський,
  • пров. Слави.
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