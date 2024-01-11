Майже 90 вулиць Одеси 11 січня залишились без світла: адреси

Рейтинг громадського транспорту України: яке місце посіла Одеса Опираючись на результати опитувань та скарг, у грудні 2023 року був складений рейтинг громадського транспорту України. Звернули увагу на зручність, швидкість та доступність. Одеса посіла 16 місце. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі “закипіло” море: це красиво, але небезпечно Вранці 9 січня 2024 року люди, які прийшли погуляти узбережжям Одеси, зауважили, що всюди над водою піднімається пара. “Одеське життя” розповідає про причини такого явища і чим воно небезпечне. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ