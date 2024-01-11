Майже 90 вулиць Одеси 11 січня залишились без світла: адреси

У четвер, 11 січня 2024 року, частина вулиць Одеси до вечора залишатиметься без електропостачання, оскільки ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові та аварійно-відновлювальні роботи.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 18.00:
- Дальницька 53/корп.1,
- Цегельнозаводська,
- М. Малиновського,
- Дальницька,53,53/корп.5,
- Люстдорфська дорога, 13,
- 2-а Табірна,
- Багрицького,
- Кристалівського,
- Фігнер Віри,
- пров. Кедровий 1, 1а, 1в, 15, 17,
- пров. О. Юрженка,
- Глиняна,
- Перовської Софії
- вул. Республіканська,
- Тимошенка,
- пров. Квітковий,
- Люстдорфська дорога, 13а,15,
- Бреуса, 7, 7 а, 37,39,43а
- Весняна 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 9/2, 9а, 11, 13, 13а,
- Кибальчича,
- Луганська,
- пров. Яровий.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 18.00:
- пров. Л. Гінзбург 29-43,
- Оранжерейний,
- Хуторська,
- Ак.Панкратової,
- Хавкіна,
- пров. Цементний,
- Котляревського,
- Кругова,
- Геологічна, 9, 9а, 23а,
- Степова,
- пров.Хуторський, 6,6/3,6/корп.3,
- пров. Шебелинський,
- пров. Хуторський,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ:
Роботи триватимуть до 19.00:
- Абрикосова, 4-48, 49-105, 105а,
- Дубовий Гай 30-38, 51-57,
- Макаренка, 1-33, 10-22, 22, 22а, 22б,
- Писарева 28-40в,
- Рівності 88-102, 91-195,
- пров. 1-й Рівності 90, 92,
- пров. Абрикосовий, 1- 29,
- Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40,
- пров. Янтарний, Академічна, 47а,
- Тімірязєва, 34,
- Ахматової,
- Костанді,
- Ялинкова,
- пров. 2-й,3-й Український,
- пров. Новоукраїнський,
- Академічна,
- Баштанна,
- Купріна,
- Окружна,
- 2-й Академічний,
- Дачна,
- Львівська,
- Сумська,3,
- пров. Львівський,
- Гаршина,
- Дачна,
- Кришталева,
- пров. 2-й Дачний,
- пров. Літній, 5,
- Рівний,
- Китобійна, 6,
- Олександра Невського, 25а, 27,
- Педагогічна, 21,
- Тульська,
- Чернігівська,
- 2-й Китобійний
- Вертелецького, 7б, 13,
- Д. Донського,
- Левкоєва 1, 7, 7а,
- Лядова,
- Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
- Рясна,
- вул. Прорізна, 5,5а,
- Собінова, 15,15/корп. 3, 15а, 20,
- пров. 1-й Рясний,
- Флотський, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а,
- Архітектурна, 10, 12, 14, 14а,
- Достоєвського
- Планетна,
- Тульська,
- Флотська,
- 1-й,2-й Китобійний пров.,
- Кримський,
- пров. Слави.