Почти 90 улиц Одессы 11 января остались без света: адреса

Мобилизация в транспорте: в Одессе ТЦК останавливают маршрутки и троллейбусы Одним из основных мест, где сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) ищут в Одессе будущих защитников, стал общественный транспорт. Такие их действия часто заканчиваются конфликтами с пассажирами. ПОДРОБНЕЕ

Рейтинг общественного транспорта Украины: какое место заняла Одесса Опираясь на результаты опросов и жалоб, в декабре 2023 был составлен рейтинг общественного транспорта Украины. Обратили внимание на удобство, быстроту и доступность. Одесса заняла 16-е место. ПОДРОБНЕЕ