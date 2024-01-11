Почти 90 улиц Одессы 11 января остались без света: адреса

В четверг, 11 января 2024 года, часть улиц Одессы до вечера будет оставаться без электроснабжения, поскольку ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые и аварийно-восстановительные работы.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 18.00:
- Дальницкая 53/корп.1,
- Кирпичнозаводская,
- М. Малиновского,
- Дальницкая,53,53/корп.5,
- Люстдорфская дорога, 13,
- 2-я Лагерная,
- Багрицкого,
- Кристаловского,
- Фигнер Веры,
- пер. Кедровый 1, 1а, 1в, 15, 17,
- пер. А. Юрженко,
- Глиняная,
- Перовской Софии
- ул. Республиканская,
- Тимошенко,
- пер. Цветочный,
- Люстдорфская дорога, 13а,15,
- Бреуса, 7,7 а,37,39,43а
- Весенняя 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 9/2, 9а, 11, 13, 13а,
- Кибальчича,
- Луганская,
- пер. Овражный.
Северный РЭС
Работы продлятся до 18.00:
- пер. Л. Гинзбург 29-43,
- Оранжерейный,
- Хуторская,
- Ак.Панкратовой,
- Хавкина,
- пер. Цементный
- Котляревского,
- Круговая,
- Геологическая, 9, 9а, 23а,
- Степовая,
- пров.Хуторской, 6,6/3,6/корп.3,
- пер. Шебелинский,
- пер. Хуторской,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Южный РЭС:
Работы продлятся до 19.00:
- Абрикосовая, 4-48, 49-105, 105а,
- Дубовая Роща 30-38, 51-57,
- Макаренко, 1-33, 10-22, 22, 22а, 22б,
- Писарева 28-40в,
- Равенства 88-102, 91-195,
- пер. 1-й Равенства 90, 92,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- Фонтанская дорога, 106/корп.37, 40,
- пер. Янтарный, Академическая, 47а
- Тимирезева, 34,
- Ахматовой,
- Костанди,
- Елочная,
- пер. 2-й, 3-й Украинский,
- пер. Новоукраинский,
- Академическая,
- Баштанная,
- Куприна,
- Окружная,
- 2-й Академический,
- Дачная,
- Львовская,
- Сумская,3,
- пер. Львовский,
- Гаршина,
- Хрустальная,
- пер. 2-й Дачный,
- пер. Летний, 5,
- Ровный,
- Китобойная, 6,
- Александра Невского, 25а, 27,
- Педагогическая, 21,
- Тульский,
- Черниговская,
- 2-й Китобойный
- Вертелецкого, 7б, 13,
- Д. Донского,
- Левкоева 1, 7, 7а,
- Ледовая,
- Немировича-Данченко, 10, 11, 16,
- Обильная,
- ул. Прорезная, 5,5а,
- Собинова, 15,15/корп. 3, 15а, 20,
- пер. 1-й Обильный,
- Флотский, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а,
- Архитектурная, 10, 12, 14, 14а,
- Достоевского
- Планетная,
- Тульский,
- Флотский,
- 1-й,2-й Китобойный пер.,
- Крымский,
- пер. Славы.