Новости Одессы и Одесской области

Почти 90 улиц Одессы 11 января остались без света: адреса

Почти 90 улиц Одессы 11 января остались без света: адреса

В четверг, 11 января 2024 года, часть улиц Одессы до вечера будет оставаться без электроснабжения, поскольку ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые и аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 18.00:

  • Дальницкая 53/корп.1,
  • Кирпичнозаводская,
  • М. Малиновского,
  • Дальницкая,53,53/корп.5,
  • Люстдорфская дорога, 13,
  • 2-я Лагерная,
  • Багрицкого,
  • Кристаловского,
  • Фигнер Веры,
  • пер. Кедровый 1, 1а, 1в, 15, 17,
  • пер. А. Юрженко,
  • Глиняная,
  • Перовской Софии
  • ул. Республиканская,
  • Тимошенко,
  • пер. Цветочный,
  • Люстдорфская дорога, 13а,15,
  • Бреуса, 7,7 а,37,39,43а
  • Весенняя 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 9/2, 9а, 11, 13, 13а,
  • Кибальчича,
  • Луганская,
  • пер. Овражный.

Северный РЭС

Работы продлятся до 18.00:

  • пер. Л. Гинзбург 29-43,
  • Оранжерейный,
  • Хуторская,
  • Ак.Панкратовой,
  • Хавкина,
  • пер. Цементный
  • Котляревского,
  • Круговая,
  • Геологическая, 9, 9а, 23а,
  • Степовая,
  • пров.Хуторской, 6,6/3,6/корп.3,
  • пер. Шебелинский,
  • пер. Хуторской,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Южный РЭС:

Работы продлятся до 19.00:

  • Абрикосовая, 4-48, 49-105, 105а,
  • Дубовая Роща 30-38, 51-57,
  • Макаренко, 1-33, 10-22, 22, 22а, 22б,
  • Писарева 28-40в,
  • Равенства 88-102, 91-195,
  • пер. 1-й Равенства 90, 92,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • Фонтанская дорога, 106/корп.37, 40,
  • пер. Янтарный, Академическая, 47а
  • Тимирезева, 34,
  • Ахматовой,
  • Костанди,
  • Елочная,
  • пер. 2-й, 3-й Украинский,
  • пер. Новоукраинский,
  • Академическая,
  • Баштанная,
  • Куприна,
  • Окружная,
  • 2-й Академический,
  • Дачная,
  • Львовская,
  • Сумская,3,
  • пер. Львовский,
  • Гаршина,
  • Хрустальная,
  • пер. 2-й Дачный,
  • пер. Летний, 5,
  • Ровный,
  • Китобойная, 6,
  • Александра Невского, 25а, 27,
  • Педагогическая, 21,
  • Тульский,
  • Черниговская,
  • 2-й Китобойный
  • Вертелецкого, 7б, 13,
  • Д. Донского,
  • Левкоева 1, 7, 7а,
  • Ледовая,
  • Немировича-Данченко, 10, 11, 16,
  • Обильная,
  • ул. Прорезная, 5,5а,
  • Собинова, 15,15/корп. 3, 15а, 20,
  • пер. 1-й Обильный,
  • Флотский, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а,
  • Архитектурная, 10, 12, 14, 14а,
  • Достоевского
  • Планетная,
  • Тульский,
  • Флотский,
  • 1-й,2-й Китобойный пер.,
  • Крымский,
  • пер. Славы.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить