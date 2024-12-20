Магнітні бурі: прогноз сонячної активності 20 грудня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у п’ятницю, 20 грудня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Через регулярні спалахи та вибухи різної потужності на Сонці виділяється значна кількість сонячної енергії, а заряджені частинки, утворені внаслідок спалахів, досягають магнітосфери Землі, сприяючи порушенням здоров’я у людей. Відомо, що через активність спалахів ситуація з магнітними бурями може доволі динамічно змінюватися, тому вчені регулярно оновлюють дані та прогнози.

Магнітні бурі: хто в зоні ризику

У період сильних магнітних бур у зоні ризику опиняються люди з метеозалежністю і хронічними захворюваннями. Вони можуть відчувати такі симптоми:

підвищення тиску;

безсоння;

головний біль;

втома;

дратівливість;

зниження концентрації.

Але як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить тільки від індивідуальних особливостей особистості.