За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у четвер, 23 січня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Варто пам’ятати, що прогнози магнітної активності завжди попередні. Сонячна активність може змінюватися дуже швидко, тому дані оновлюються навіть протягом доби.

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами та вибухами на Сонці, внаслідок яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема й до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Як відомо, магнітні бурі мають здатність впливати на атмосферний тиск, тому в ці дні деякі люди можуть почуватися гірше. У деяких людей вони здатні викликати головний біль, втому, безсоння, дратівливість, зниження концентрації та загальне погіршення самопочуття.