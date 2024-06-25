Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 25 червня

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються спалахи та вибухи, що призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок – протонів та електронів, які з викидами розлітаються в різні боки, у тому числі й у бік Землі.

Заряджені частинки здатні швидко переміщатися у просторі й коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Як магнітні бурі діють на людей

Астрономічні явища, пов’язані з обуренням магнітного поля Землі, залежно від своєї інтенсивності, здатні вплинути навіть на здорову людину.

У дні магнітних бур можливі стрибки тиску, головний біль, безсоння, підвищення температури тіла. Багато метеозалежних людей скаржаться на підвищену дратівливість, агресивність. Також у періоди магнітних бур існує велика загроза загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від магнітної бурі

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у дні магнітних бур слід дотримуватися простих рекомендацій: