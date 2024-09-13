Магнітні бурі: якою буде п’ятниця, 12 вересня

У п’ятницю, 13 вересня, триватимуть досить сильні магнітні бурі, які можуть мати негативний вплив на метеозалежних людей.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі.
Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема й до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.
За прогнозами, наприкінці місяця, приблизно з 25 по 28 вересня, очікується ще один геомагнітний шторм потужністю до 5 балів
Найчастіше в період магнітних бур погіршення самопочуття відчувають метеозалежні люди та люди з хронічними захворюваннями. Найпоширеніші симптоми – головний біль, запаморочення, апатія, слабкість. Також нерідко люди скаржаться на підвищення або зниження тиску, біль у суглобах, тривожність, дратівливість, загострення хронічних захворювань. Однак більшість людей не відчувають жодних негативних ефектів.
У дні магнітних бур можна спробувати:
- лягти спати раніше;
- подбати про своє харчування: зменшити кількість смаженої та жирної їжі, солоного,
- солодкого, виключити алкоголь та енергетичні напої;
- пити більше води;
- вийти на довгу прогулянку на свіжому повітрі.