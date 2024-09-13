Новини Одеси та Одеської області

Магнітні бурі: якою буде п’ятниця, 12 вересня

Магнітні бурі: якою буде п’ятниця, 12 вересня

У п’ятницю, 13 вересня, триватимуть досить сильні магнітні бурі, які можуть мати негативний вплив на метеозалежних людей.

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі.

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема й до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

За прогнозами, наприкінці місяця, приблизно з 25 по 28 вересня, очікується ще один геомагнітний шторм потужністю до 5 балів

Найчастіше в період магнітних бур погіршення самопочуття відчувають метеозалежні люди та люди з хронічними захворюваннями. Найпоширеніші симптоми – головний біль, запаморочення, апатія, слабкість. Також нерідко люди скаржаться на підвищення або зниження тиску, біль у суглобах, тривожність, дратівливість, загострення хронічних захворювань. Однак більшість людей не відчувають жодних негативних ефектів.

У дні магнітних бур можна спробувати:

  • лягти спати раніше;
  • подбати про своє харчування: зменшити кількість смаженої та жирної їжі, солоного,
  • солодкого, виключити алкоголь та енергетичні напої;
  • пити більше води;
  • вийти на довгу прогулянку на свіжому повітрі.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk