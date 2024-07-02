Магнітні бурі: яким буде самопочуття у вівторок, 2 липня

Магнітні бурі: яким буде самопочуття у вівторок, 2 липня

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних і атмосферних досліджень (NOAA) США, у вівторок, 2 липня 2024 року, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але істотних магнітних бур не очікується.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх і метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Як захистити себе під час магнітних бур

У дні магнітних бур слід звертати увагу на тривожні дзвіночки свого самопочуття, навіть якщо раніше ви не спостерігали залежність від сонячної активності.

А мінімізувати негативний вплив на ваш організм допоможуть прості правила:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі: кисень ніколи не буває зайвим для здоров’я. До того ж, прогулянки на вулиці здатні зменшити головний біль;
  • обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
  • включіть до свого раціону більше води, а також сезонних овочів і фруктів;
  • уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень на розум і тіло;
  • заздалегідь подбайте про наявність ліків від хронічних хвороб, адже магнітні бурі можуть загострити їхні симптоми.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk