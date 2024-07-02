Магнітні бурі: яким буде самопочуття у вівторок, 2 липня

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних і атмосферних досліджень (NOAA) США, у вівторок, 2 липня 2024 року, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але істотних магнітних бур не очікується.
Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх і метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.
Як захистити себе під час магнітних бур
У дні магнітних бур слід звертати увагу на тривожні дзвіночки свого самопочуття, навіть якщо раніше ви не спостерігали залежність від сонячної активності.
А мінімізувати негативний вплив на ваш організм допоможуть прості правила:
- проводьте більше часу на свіжому повітрі: кисень ніколи не буває зайвим для здоров’я. До того ж, прогулянки на вулиці здатні зменшити головний біль;
- обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
- включіть до свого раціону більше води, а також сезонних овочів і фруктів;
- уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень на розум і тіло;
- заздалегідь подбайте про наявність ліків від хронічних хвороб, адже магнітні бурі можуть загострити їхні симптоми.