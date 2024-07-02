Магнитные бури: каким будет самочувствие во вторник, 2 июля

Магнитные бури: каким будет самочувствие во вторник, 2 июля

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, во вторник, 2 июля 2024 года, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Как защитить себя во время магнитных бурь

В дни магнитных бурь следует обращать внимание на тревожные колокольчики своего самочувствия, даже если ранее вы не наблюдали зависимость от солнечной активности.

А минимизировать негативное влияние на ваш организм помогут простые правила:

  • проводите больше времени на свежем воздухе: кислород никогда не бывает лишним для здоровья. К тому же, прогулки на улице способны уменьшить головную боль;
  • ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
    включите в свой рацион больше воды, а также сезонных овощей и фруктов;
  • избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок на ум и тело;
  • заранее позаботьтесь о наличии лекарств от хронических болезней, ведь магнитные бури могут обострить их симптомы.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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