Магнітні бурі: яким буде самопочуття 14 серпня

У середу, 14 серпня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Такий прогноз надав Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами та вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.
Нагадаємо, геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – це сильна магнітна буря.
До магнітних бурь особливо чутливі люди похилого віку, вагітні та ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.
Як знизити вплив магнітних бур
Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила:
- перебувайте більше часу на свіжому повітрі;
- обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
- включіть до свого раціону більше води, овочів і фруктів;
- уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
- подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.