Магнітні бурі: яким буде самопочуття 14 серпня

Такий прогноз надав Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами та вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Нагадаємо, геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – це сильна магнітна буря.

До магнітних бурь особливо чутливі люди похилого віку, вагітні та ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Як знизити вплив магнітних бур

Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила: