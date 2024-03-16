Магнітні бурі: який прогноз на суботу 16 березня

Такий прогноз сонячної та геомагнітної активності дали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це явище у верхніх шарах атмосфери і магнітосфери Землі, спричинене взаємодією заряджених частинок сонячного вітру з магнітним полем Землі.

Магнітні бурі можуть спричиняти деякі фізіологічні та психологічні зміни у людей. Деякі дослідження пов’язують їх із погіршенням сну, змінами артеріального тиску і навіть підвищенням рівня стресу. Деякі люди повідомляють про головний біль, дратівливість і зміни настрою в періоди магнітних бур.

Дехто вважає, що магнітні бурі можуть впливати на біоритми організму, що призводить до тимчасових розладів. Незважаючи на це, наукові дослідження в цій галузі все ще потребують додаткових підтверджень.

Як пережити магнітні бурі

Допомогти вашому організму благополучно пережити магнітні бурі можуть такі способи:

Увімкніть режим енергозбереження : намагайтеся уникати як стресових ситуацій, так і надмірної активності. Не плануйте в ці дні важливі справи та зустрічі, особливо якщо вони потребують розумового навантаження.

: намагайтеся уникати як стресових ситуацій, так і надмірної активності. Не плануйте в ці дні важливі справи та зустрічі, особливо якщо вони потребують розумового навантаження. Дозвольте собі відпочити : подаруйте своєму організму якісний сон та відпочинок. І боротися з будь-яким негативним впливом стане набагато простіше.

: подаруйте своєму організму якісний сон та відпочинок. І боротися з будь-яким негативним впливом стане набагато простіше. Подбайте про здорове харчування : стежте за тим, що і коли ви їсте. Незбалансоване харчування, жирна, шкідлива їжа, фастфуд, алкоголь може руйнувати організм зсередини, послаблюючи його та роблячи беззахисним до негативних впливів.

: стежте за тим, що і коли ви їсте. Незбалансоване харчування, жирна, шкідлива їжа, фастфуд, алкоголь може руйнувати організм зсередини, послаблюючи його та роблячи беззахисним до негативних впливів. Не забувайте про регулярну фізичну активність : це може покращити ваше фізичне та психічне здоров’я, збільшити стійкість до стресу.

: це може покращити ваше фізичне та психічне здоров’я, збільшити стійкість до стресу. Більше гуляйте на свіжому повітрі: це може позитивно впливати на ваше самопочуття та зменшити негативний вплив магнітних бур.

Але якщо самопочуття сильно погіршилося, обов’язково зверніться до лікаря.