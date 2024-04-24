Магнітні бурі: як зміниться сонячна активність у середу 24 квітня

Про це повідомляють спеціалісти Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Що робити під час магнітних бур?

Основним рецептом захисту від геомагнітних коливань є здоровий сон та відпочинок.

Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави та алкоголю. Потрібно пити багато води або трав’яного чаю. Також бажано включити в свій раціон продукти, що розріджують кров: імбир, цибуля, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.

Якщо самопочуття сильно погіршилося, то обов’язково зверніться до лікаря, адже за ознаками магнітної бурі можуть ховатися симптоми інших, серйозніших захворювань.