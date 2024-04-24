Магнитные бури: как изменится солнечная активностьв среду 24 апреля

В среду, 24 апреля, геомагнитное поле будет находиться в спокойном состоянии. Солнечная активность будет умеренной.
Об этом сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Что делать во время магнитных бурь?
Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.
Если же самочувствие сильно ухудшилось, то обязательно обратитесь к врачу, ведь за признаками магнитной бури могут скрываться симптомы других, более серьезных, заболеваний.