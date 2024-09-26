Магнитные бури: как повлияет солнечная активность на людей 26 сентября

В четверг, 26 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует небольшой магнитной буре.

К-индекс применяют для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Известно, что магнитные бури вызываются регулярными вспышками и взрывами различной мощности на Солнце. В результате такого явления, выделяется значительное количество солнечной энергии, а заряженные частицы, образованные в результате вспышек, достигают магнитосферы Земли, способствуя нарушением здоровья у людей.

Сегодня метеозависимые люди могут испытывать слабость, сонливость, тахикардию, колебания давления, головную боль и другие симптомы, облегчить которые можно благодаря полноценному сну, прогулкам на свежем воздухе, правильному питанию.