Магнітні бурі в суботу, 20 липня: чи будуть вихідні спокійними

Очікується, що в неділю, 21 липня, сонячна активність переросте в магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень).

Такі дані опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США,

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі виникають унаслідок взаємодії заряджених частинок, що викидаються Сонцем під час корональних викидів маси або сонячних спалахів, із магнітним полем Землі. Ці частинки можуть змінювати параметри магнітного поля нашої планети, що призводить до збурень, відомих як магнітні бурі.

Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини. І що довший такий вплив, то більш виснаженою і роздратованою стає людина. Від магнітної активності страждають як метеозалежні, так і здорові люди.

Чому почастішали магнітні бурі 2024 року

У 2024 році спостерігається помітне збільшення частоти та інтенсивності магнітних бур. Для розуміння причин цього явища необхідно розглянути вплив сонячної активності, цикли Сонця і наслідки для нашої планети.

Головною причиною магнітних бур є сонячна активність. Вона передбачає спалахи та викиди корональної маси (ВКМ) – потужні викиди плазми та магнітних полів, що досягають Землі та взаємодіють з її магнітним полем. Ці явища відбуваються на Сонці, і можуть спричинити значні коливання геомагнітного поля Землі.

Зараз Сонце перебуває в 11-му циклі, протягом якого сонячна активність змінюється від мінімальної до максимальної. У періоди максимальної активності відбувається більше сонячних спалахів і викидів корональної маси.

Почастішання магнітних бур у 2024 році пояснюється фазою сонячного максимуму, в яку увійшло Сонце.

Підвищена сонячна активність призводить до більшої кількості спалахів і викидів корональної маси, що спричиняє часті та інтенсивні магнітні бурі на Землі.

Як захистити себе від магнітних бур