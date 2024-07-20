Магнитные бури в субботу, 20 июля: будут ли выходные спокойными

В субботу, 20 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует небольшим геомагнитным волнениям.
Ожидается, что в воскресенье, 21 июля, солнечная активность перерастет в магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень).
Такие данные опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США,
Что такое магнитные бури
Магнитные бури возникают в результате взаимодействия заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем во время корональных выбросов массы или солнечных вспышек с магнитным полем Земли. Эти частицы могут изменять параметры магнитного поля нашей планеты, что приводит к возмущениям, известным как магнитные бури.
Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.
Почему участились магнитные бури в 2024 году
В 2024 году наблюдается заметное увеличение частоты и интенсивности магнитных бурь. Для понимания причин этого явления необходимо рассмотреть влияние солнечной активности, циклы Солнца и последствия для нашей планеты.
Главной причиной магнитных бурь является солнечная активность. Она предусматривает вспышки и выбросы корональной массы (ВКМ) — мощные выбросы плазмы и магнитных полей, которые достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем. Эти явления происходят на Солнце, и могут вызвать значительные колебания геомагнитного поля Земли.
Сейчас Солнце находится в 11-м цикле, в течение которого солнечная активность меняется от минимальной до максимальной. В периоды максимальной активности происходит больше солнечных вспышек и выбросов корональной массы.
Учащение магнитных бурь в 2024 году объясняется фазой солнечного максимума, в которую вошло Солнце.
Повышенная солнечная активность приводит к большему количеству вспышек и выбросов корональной массы, что вызывает частые и интенсивные магнитные бури на Земле.
Как защитить себя от магнитных бурь
- Придерживайтесь режима дня: спите 7-9 часов на ночь.
- Делайте утреннюю гимнастику и принимайте контрастный душ.
- Ешьте сбалансировано: включайте свежие овощи и фрукты в свой рацион.
- Пейте достаточно воды.
- Ограничьте физическую и психоэмоциональную нагрузку.
- Отдыхайте больше и избегайте переутомления.
- Пейте травяной чай.
- Ограничьте употребление алкоголя и сигарет.
- Проветривайте помещение.
- Выбирайте легкие виды спорта.
- Избегайте чрезмерного напряжения и занимайтесь спокойными делами вечером.
- Если нужно, обращайтесь к врачу.