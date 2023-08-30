Магнітні бурі: що обіцяють вчені на 30 серпня

Сьогодні, 30 серпня, геомагнітна обстановка спокійна, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Історія показує, що магнітні бурі здатні обрушити супутники, викликати позапланові північні сяйва та вдарити по здоров’ю. На щастя, такі потужні спалахи відбуваються рідко.

Як може впливати тиск магнітної бурі

Людський організм має свої внутрішні ритми й заряди, які можуть бути помічені в різних фізіологічних аспектах. Наприклад, еритроцити у крові мають свої заряди, що ставить під сумнів вплив магнітних полів на життєдіяльність людини. Кров’яний потік, що несе еритроцити, також рухається в магнітному полі, і тому зміни в цьому полі можуть впливати на функціонування організму.

Під впливом геомагнітних бур може змінитися серцевий ритм. Це може виявитися у вигляді таких ускладнень, як тахікардія, брадикардія чи аритмія. У деяких випадках ці порушення можуть бути мінорними і їх легко усунути медикаментозними засобами. Однак для людей із серйозними проблемами серцево-судинної системи, такими як інфаркти чи інсульти, геомагнітні бурі становлять реальну загрозу. Здорові люди, своєю чергою, можуть не відчувати жодних негативних ефектів.

Як мінімізувати вплив магнітних бур:

Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, куріння;

Не піддавайтеся стресам, уникайте конфліктних ситуацій;

Не беріться за роботу, яка потребує зосередженості та уваги;

Обмежте поїздки за кермом автомобіля;

Лягайте спати в один і той же час;

Проводьте час на свіжому повітрі;

Приймайте контрастний душ.