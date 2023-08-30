Магнитные бури: что обещают ученые 30 августа

Сегодня, 30 августа, геомагнитная обстановка спокойная, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

История показывает, что магнитные бури способны обрушить спутники, вызвать внеплановые северные сияния и ударить по здоровью. К счастью, подобные мощные вспышки происходят редко.

Как может влиять натиск магнитной бури

Человеческий организм обладает своими внутренними ритмами и зарядами, которые могут быть замечены в различных физиологических аспектах. Например, эритроциты в крови имеют свои заряды, что ставит под вопрос влияние магнитных полей на жизнедеятельность человека. Кровяной поток, несущий эритроциты, также движется в магнитном поле, и поэтому изменения в этом поле могут оказывать влияние на функционирование организма.

Под воздействием геомагнитных бурь может измениться сердечный ритм. Это может проявиться в виде таких осложнений, как тахикардия, брадикардия или аритмия. В некоторых случаях эти нарушения могут быть минорными и легко устранимы медикаментозными средствами. Однако для людей с серьезными проблемами сердечно-сосудистой системы, такими как инфаркты или инсульты, геомагнитные бури представляют реальную угрозу. Здоровые люди, в свою очередь, могут не ощущать никаких негативных эффектов.

Как минимизировать влияние магнитных бурь:

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения;

Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций;

Не беритесь за работу, которая требует сосредоточенности и внимания;

Ограничьте поездки за рулем автомобиля;

Ложитесь спать в одно и то же время;

Проводите время на свежем воздухе;

Принимайте контрастный душ.