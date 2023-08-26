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Магнітні бурі: прогноз на суботу 26 серпня

Магнітні бурі: прогноз на суботу 26 серпня

Магнітна буря — це природне явище, коли через активність на Сонці в бік Землі рухаються протони й електрони з величезною швидкістю. Частки стикаються з магнітним полем Землі, викликаючи його хвилі. Ці коливання називають магнітною бурею.

Згідно з прогнозами вчених, у суботу, 26 серпня, Землю охопить останній шторм літа, що минає. Максимальна інтенсивність оцінюється в 4 бали, проте все може різко та несподівано змінитись. Це може призвести до того, що сила нової магнітної бурі зросте до 5 і вище балів.

Крім пошкоджень супутників та іншої електроніки магнітна буря позначається на здоров’ї людини. Сонячні хвилювання небезпечні для людей зі слабким серцем та захворюваннями судин. Статистика показує, що 70% усіх інфарктів та інсультів на Землі трапляються під час магнітних бур.

Люди скаржаться на головний біль, безсоння та слабкість. Вчені кажуть, що під час сонячних хвилювань у людей уповільнюється кровотік, що веде спочатку до кисневого голодування органів, а в деяких — до інсульту. Молоді люди легше переносять магнітну бурю, оскільки вони легше адаптуються до зміни магнітного поля.

Метеозалежним людям, а також усім, хто схильний до депресії або тривожних станів, слід поберегти себе і не допускати зайвих навантажень на організм. Потрібно більше гуляти на свіжому повітрі та не перенапружуватися.

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