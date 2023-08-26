Магнитные бури: прогноз на субботу 26 августа

Магнитная буря — это природное явление, когда из-за активности на Солнце в сторону Земли движутся протоны и электроны с огромной скоростью. Частицы сталкиваются с магнитным полем Земли, вызывая его волны. Эти колебания называют магнитной бурей.

Согласно прогнозам ученых, в субботу, 26 августа, Землю охватит последний шторм уходящего лета. Максимальная интенсивность оценивается в 4 балла, однако все может резко и неожиданно измениться. Это может привести к тому, что сила новой магнитной бури возрастет до 5 баллов и выше.

Помимо повреждений спутников и другой электроники, магнитная буря сказывается на здоровье человека. Солнечные волнения опасны для людей со слабым сердцем и заболеваниями сосудов. Статистика показывает, что 70% всех инфарктов и инсультов на Земле случаются во время магнитных бурь.

Люди жалуются на головные боли, бессонницу и слабость. Ученые говорят, что во время солнечных волнений у людей замедляется кровоток, что ведет сначала к кислородному голоданию органов, а у некоторых — к инсульту. Молодые люди легче переносят магнитную бурю, потому что они легче адаптируются к изменению магнитного поля.

Метеозависимым людям, а также всем, кто склонен к депрессии или тревожным состояниям следует поберечь себя и не допускать излишних нагрузок на организм. Нужно больше гулять на свежем воздухе и не перенапрягаться.