Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 6 січня

Згідно з прогнозом вчених Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України у суботу, 6 січня, суттєвих магнітних бур не очікується, але можливі окремі збурені періоди.
Магнітна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.
Початок першого місяця нового року буде більш менш спокійним: підвищена геомагнітна активність можлива не раніше 7-8 січня.
Найчастіше на магнітні бурі реагують люди похилого віку і ті, хто страждає від хронічних захворювань. А у людей, які раніше не відчували на собі подібну дію, здоров’я може або погіршитися незначно, або (особливо у дні слабких бур) істотно не погіршиться.
Під час магнітної бурі можуть виникати головні болі, запаморочення, нудота, біль у спині та м’язах, підвищений артеріальний тиск, слабкість, безсоння.
Як пережити магнітні бурі без шкоди здоров’ю
У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:
- займатися фізичною активністю;
- підтримувати здоровий раціон харчування;
- більше відпочивати та висипатися;
- пити більше чистої води;
- не вживати алкогольні напої та жирну їжу;
- уникати стресів;
- перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.