Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 20 червня

Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 20 червня

У четвер, 20 червня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає низькій сонячній активності.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Таким чином більш ранній прогноз учених не виправдався.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх і метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту.

Також магнітні бурі можуть супроводжуватися такими симптомами, як хвороблива реакція на світло та/або гучні звуки, біль у суглобах, безсоння або, навпаки, підвищена сонливість, дратівливість, слабкість, погане загальне самопочуття тощо.

Що робити, якщо погано через магнітні бурі?

Основним рецептом захисту від геомагнітних коливань є здоровий сон і відпочинок.

Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави й алкоголю. Необхідно пити багато води або трав’яного чаю. Також бажано включити у свій раціон продукти, що розріджують кров: імбир, цибулю, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.

Якщо ж самопочуття сильно погіршилося, то обов’язково зверніться до лікаря, адже за ознаками магнітної бурі можуть ховатися симптоми інших, більш серйозних, захворювань.

 

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