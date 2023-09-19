Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 19 вересня

У вівторок, 19 вересня, фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України не виключають в окремі періоди, які, втім, назвати повноцінною магнітною бурею не можна.
Попередньо досить сильна магнітна буря можлива з 26 по 28 вересня.
Магнітні бурі – це коливання захисного бані Землі – геомагнітного поля, спричинені спалахами на Сонці. Коли вони відбуваються, деякі люди відчувають головний біль та запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м’язах та суглобах, безсоння чи сонливість, сильну слабкість та загострення хронічних хвороб. Наш прогноз допоможе Вам заздалегідь підготуватись до несприятливих днів.
У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:
- підтримувати здоровий раціон харчування;
- більше відпочивати та висипатися;
- пити більше чистої води;
- не вживати алкогольні напої та жирну їжу;
- по можливості уникати стресу та тривожних подій;
- перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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