Магнітні бурі на середу, 15 травня: коли перестануть боліти голови

Очікується, що в середу, 15 травня, геомагнітне поле буде на рівні незначного шторму. Сонячна активність буде низькою.
Такий прогноз космічної погоди вчених Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
У травні прогнозується мінлива космічна погода. Особливо тяжкою для метеозалежних людей буде друга половина місяця.
Магнітна буря – це сплески енергії, які виходять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів і спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється в усіх напрямках, включно із Землею.
Найчастіше на магнітні бурі реагують літні люди і ті, хто страждає від хронічних захворювань. А в людей, які раніше не відчували на собі подібного впливу, здоров’я може або погіршитися незначною мірою, або (особливо в дні слабких бур) істотно не погіршиться.
Під час магнітної бурі можуть виникати головні болі, запаморочення, нудота, біль у спині та м’язах, підвищений артеріальний тиск, слабкість, безсоння.
Як пережити магнітні бурі без шкоди для здоров’я
У небезпечні дні слід дотримуватися простих рекомендацій:
- займатися фізичною активністю;
- підтримувати здоровий раціон харчування;
- більше відпочивати і висипатися;
- пити більше чистої води;
- не вживати алкогольні напої та жирну їжу;
- уникати стресів;
- перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.