Магнітні бурі на п’ятницю 26 квітня: коли вщухне космічний шторм

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України у п’ятницю, 26 квітня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, можливі окремі збурені періоди.
Очікується, що у п’ятницю, 26 квітня, геомагнітне поле буде на активному рівні. Сонячна активність буде помірною.
Остання магнітна буря цього місяця можлива 27 та 29 квітня.
Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх і метеозалежних людей, які можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння. Також можливі порушення сну та інші проблеми зі здоров’ям.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Що робити під час геомагнітних збурень
Щоб запобігти можливим негативним наслідкам для здоров’я під час магнітних бур, фахівці рекомендують:
- не допускайте зневоднення. Це може порушити електролітний баланс в організмі, що може негативно позначитися на серці та судинах, і так уразливих у період магнітних бур;
- виключіть інтенсивне фізичне навантаження, оскільки магнітні бурі можуть призводити до виснаження енергетичних ресурсів людини та викликати підвищену стомлюваність;
- не приймайте непотрібні медикаменти, особливо без попередньої консультації з лікарем. Це може знизити ризик негативних взаємодій та побічних ефектів;
- не рекомендується переїдати чи недоїдати. Харчування має бути багатим на вітаміни і мінерали, особливо вітамін С і магній, які можуть допомогти впоратися з негативними ефектами погодних коливань;
- обмежте вживання кофеїну та алкоголю, а також куріння тютюну. У період магнітної бурі це може подвійно негативно позначитися на серцево-судинній системі та загальному самопочутті;
- уникайте нестачі сну. Повноцінний сон не менше 7 годин на добу необхідний відновлення сил і енергії організму. При геомагнітній активності нестача сну може призвести до виснаження, слабкості та головного болю.