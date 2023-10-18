Магнітні бурі: космічний прогноз на 18 жовтня

За прогнозами вчених, сьогодні, 18 жовтня, очікуються окремі збурені періоди.

Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Сонячні хвилювання небезпечні для людей зі слабким серцем та захворюваннями судин. Статистика показує, що 70% всіх інфарктів та інсультів на Землі трапляються під час магнітних бур.

Люди скаржаться на головний біль, безсоння та слабкість. За словами вчених, під час сонячних хвилювань у людей сповільнюється кровообіг, що веде спочатку до кисневого голодування органів, а в деяких до інсульту. Молоді люди легше переносять магнітну бурю, оскільки вони легше адаптуються до змін магнітного поля.

Метеозалежним людям, а також усім, хто схильний до депресії або тривожних станів, слід поберегти себе і не допускати зайвих навантажень на організм. Потрібно більше гуляти на свіжому повітрі та не перенапружуватися.