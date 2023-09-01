Магнітні бурі: який прогноз на п’ятницю 1 вересня

Сьогодні, 1 вересня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. Але суттєвих магнітних бур не очікується.
Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
Магнітні бурі у вересні можуть негативно вплинути на самопочуття. Дізнайтеся, які дні будуть небезпечними та як зберегти здоров’я.
У вересні 2023 року очікуються сильні та помірні магнітні бурі. На кожну людину магнітні бурі впливають по-різному. У когось вони викликають пригнічений настрій чи мігрень, а у когось – загострення хронічних захворювань.
Магнітні бурі у вересні 2023 року очікуються: 6, 7-10, 26-28, 30 вересня.
- 6 вересня — сильна магнітна буря.
- З 7 по 10 вересня — триденна магнітна буря.
- З 26 по 28 вересня — дуже сильна магнітна буря.
- 30 вересня — помірна магнітна буря.
Магнітні бурі у вересні: вплив на здоров’я
Магнітні бурі може відчути кожна людина. Особливо обережними у цей період мають бути метеочутливі люди. Сильні магнітні коливання можуть вплинути на роботу електронних пристроїв та комунікаційних систем, тому варто зменшити час використання гаджетів. Найчастіше спостерігаються такі симптоми:
- пригнічений настрій і дратівливість,
- підвищення або зниження артеріального тиску
- порушення сну,
- біль у суглобах,
- апатія або тривога,
- головний біль та запаморочення,
- загострення хронічних захворювань.
Магнітні бурі у вересні 2023 року: як захиститися
У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:
- Займатися фізичною активністю.
- Підтримувати здоровий раціон.
- Більше відпочивати та висипатися.
- Пити більше чистої води.
- Не вживати алкогольних напоїв та жирної їжі.
- Уникати стресу та тривожних подій.
- Перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.