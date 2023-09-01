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Магнітні бурі: який прогноз на п’ятницю 1 вересня

Магнітні бурі: який прогноз на п’ятницю 1 вересня

Сьогодні, 1 вересня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. Але суттєвих магнітних бур не очікується.

Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі у вересні можуть негативно вплинути на самопочуття. Дізнайтеся, які дні будуть небезпечними та як зберегти здоров’я.

У вересні 2023 року очікуються сильні та помірні магнітні бурі. На кожну людину магнітні бурі впливають по-різному. У когось вони викликають пригнічений настрій чи мігрень, а у когось – загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі у вересні 2023 року очікуються: 6, 7-10, 26-28, 30 вересня.

  • 6 вересня — сильна магнітна буря.
  • З 7 по 10 вересня — триденна магнітна буря.
  • З 26 по 28 вересня — дуже сильна магнітна буря.
  • 30 вересня — помірна магнітна буря.

Магнітні бурі у вересні: вплив на здоров’я

Магнітні бурі може відчути кожна людина. Особливо обережними у цей період мають бути метеочутливі люди. Сильні магнітні коливання можуть вплинути на роботу електронних пристроїв та комунікаційних систем, тому варто зменшити час використання гаджетів. Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

  • пригнічений настрій і дратівливість,
  • підвищення або зниження артеріального тиску
  • порушення сну,
  • біль у суглобах,
  • апатія або тривога,
  • головний біль та запаморочення,
  • загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі у вересні 2023 року: як захиститися

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:

  • Займатися фізичною активністю.
  • Підтримувати здоровий раціон.
  • Більше відпочивати та висипатися.
  • Пити більше чистої води.
  • Не вживати алкогольних напоїв та жирної їжі.
  • Уникати стресу та тривожних подій.
  • Перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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