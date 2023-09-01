Магнітні бурі: який прогноз на п’ятницю 1 вересня

Сьогодні, 1 вересня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. Але суттєвих магнітних бур не очікується.

Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі у вересні можуть негативно вплинути на самопочуття. Дізнайтеся, які дні будуть небезпечними та як зберегти здоров’я.

У вересні 2023 року очікуються сильні та помірні магнітні бурі. На кожну людину магнітні бурі впливають по-різному. У когось вони викликають пригнічений настрій чи мігрень, а у когось – загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі у вересні 2023 року очікуються: 6, 7-10, 26-28, 30 вересня.

6 вересня — сильна магнітна буря.

З 7 по 10 вересня — триденна магнітна буря.

З 26 по 28 вересня — дуже сильна магнітна буря.

30 вересня — помірна магнітна буря.

Магнітні бурі у вересні: вплив на здоров’я

Магнітні бурі може відчути кожна людина. Особливо обережними у цей період мають бути метеочутливі люди. Сильні магнітні коливання можуть вплинути на роботу електронних пристроїв та комунікаційних систем, тому варто зменшити час використання гаджетів. Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

пригнічений настрій і дратівливість,

підвищення або зниження артеріального тиску

порушення сну,

біль у суглобах,

апатія або тривога,

головний біль та запаморочення,

загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі у вересні 2023 року: як захиститися

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:

Займатися фізичною активністю.

Підтримувати здоровий раціон.

Більше відпочивати та висипатися.

Пити більше чистої води.

Не вживати алкогольних напоїв та жирної їжі.

Уникати стресу та тривожних подій.

Перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.