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Магнитные бури: какой прогноз на пятницу 1 сентября

Магнитные бури: какой прогноз на пятницу 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Но существенных магнитных бурь не ожидается.

Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури в сентябре могут негативно повлиять на самочувствие. Узнайте, какие дни будут опасными и как уберечь здоровье.

В сентябре 2023 года ожидаются сильные и умеренные магнитные бури. На каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то — обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури в сентябре 2023 года ожидаются: 6, 7-10, 26-28, 30 сентября.

  • 6 сентября — сильная магнитная буря.
  • С 7 по 10 сентября — трехдневная магнитная буря.
  • С 26 по 28 сентября — очень сильная магнитная буря.
  • 30 сентября — умеренная магнитная буря.

Магнитные бури в сентябре: влияние на здоровье

Магнитные бури может почувствовать каждый человек. Особенно осторожными в этот период должны быть метеочувствительные люди. Сильные магнитные колебания могут повлиять на работу электронных устройств и коммуникационных систем, поэтому стоит уменьшить время пользования гаджетами. Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

  • подавленное настроение и раздражительность,
  • повышение или снижение артериального давления,
  • нарушение сна,
  • боль в суставах,
  • апатия или тревога,
  • головная боль и головокружение,
  • обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури в сентябре 2023 года: как защититься

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:

  • Заниматься физической активностью.
  • Поддерживать здоровый рацион питания.
  • Больше отдыхать и высыпаться.
  • Пить больше чистой воды.
  • Не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу.
  • Избегать стресса и тревожных событий.
  • Проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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