Магнитные бури: какой прогноз на пятницу 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Но существенных магнитных бурь не ожидается.

Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури в сентябре могут негативно повлиять на самочувствие. Узнайте, какие дни будут опасными и как уберечь здоровье.

В сентябре 2023 года ожидаются сильные и умеренные магнитные бури. На каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то — обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури в сентябре 2023 года ожидаются: 6, 7-10, 26-28, 30 сентября.

6 сентября — сильная магнитная буря.

С 7 по 10 сентября — трехдневная магнитная буря.

С 26 по 28 сентября — очень сильная магнитная буря.

30 сентября — умеренная магнитная буря.

Магнитные бури в сентябре: влияние на здоровье

Магнитные бури может почувствовать каждый человек. Особенно осторожными в этот период должны быть метеочувствительные люди. Сильные магнитные колебания могут повлиять на работу электронных устройств и коммуникационных систем, поэтому стоит уменьшить время пользования гаджетами. Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

подавленное настроение и раздражительность,

повышение или снижение артериального давления,

нарушение сна,

боль в суставах,

апатия или тревога,

головная боль и головокружение,

обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури в сентябре 2023 года: как защититься

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:

Заниматься физической активностью.

Поддерживать здоровый рацион питания.

Больше отдыхать и высыпаться.

Пить больше чистой воды.

Не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу.

Избегать стресса и тревожных событий.

Проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.