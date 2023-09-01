Магнитные бури: какой прогноз на пятницу 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Но существенных магнитных бурь не ожидается.
Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Магнитные бури в сентябре могут негативно повлиять на самочувствие. Узнайте, какие дни будут опасными и как уберечь здоровье.
В сентябре 2023 года ожидаются сильные и умеренные магнитные бури. На каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то — обострение хронических заболеваний.
Магнитные бури в сентябре 2023 года ожидаются: 6, 7-10, 26-28, 30 сентября.
- 6 сентября — сильная магнитная буря.
- С 7 по 10 сентября — трехдневная магнитная буря.
- С 26 по 28 сентября — очень сильная магнитная буря.
- 30 сентября — умеренная магнитная буря.
Магнитные бури в сентябре: влияние на здоровье
Магнитные бури может почувствовать каждый человек. Особенно осторожными в этот период должны быть метеочувствительные люди. Сильные магнитные колебания могут повлиять на работу электронных устройств и коммуникационных систем, поэтому стоит уменьшить время пользования гаджетами. Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:
- подавленное настроение и раздражительность,
- повышение или снижение артериального давления,
- нарушение сна,
- боль в суставах,
- апатия или тревога,
- головная боль и головокружение,
- обострение хронических заболеваний.
Магнитные бури в сентябре 2023 года: как защититься
В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:
- Заниматься физической активностью.
- Поддерживать здоровый рацион питания.
- Больше отдыхать и высыпаться.
- Пить больше чистой воды.
- Не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу.
- Избегать стресса и тревожных событий.
- Проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.