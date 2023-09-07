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Магнітні бурі: який прогноз на 7 вересня

Магнітні бурі: який прогноз на 7 вересня

Земля зараз перебуває під впливом найдовшої магнітної бурі цього місяця, яка триватиме аж до 10 вересня.

За даними порталу Meteoagent, далі на нас чекають помірна буря в період з 13 по 15 вересня. І ще одну дуже сильну магнітну бурю прогнозують наприкінці місяця – з 26 по 28 вересня.

В Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України у четвер прогнозують спокійну геомагнітну обстановку. Оскільки магнітні бурі безпосередньо залежать від спалахів на Сонці, довгостроковий прогноз може ще змінитися.

Магнітні або сонячні бурі – це вибухові процеси на Сонці. Вони супроводжуються викидом масивних потоків енергії, частинок та електромагнітного випромінювання у космічний простір.

Заряджені частинки з’єднуються в потік і починають рухатися у бік Землі, де вони взаємодіють із магнітним полем нашої планети та викликають різні проблеми.

У дні сильних магнітних бур можуть бути збій, перешкоди та перебої у роботі засобів зв’язку, супутників та електричних мереж (мобільного зв’язку, ТБ та GPS).

Існує чимало досліджень, що підтверджують вплив магнітних бур на людину.

Як уберегтися

Фахівці рекомендують у такі дні знизити фізичні та психоемоційні навантаження, повноцінно харчуватися та дотримуватись нормального режиму сну. Відмовитися від алкоголю, великої кількості кави та шкідливої їжі.

Необхідно дотримуватися водного балансу, більше гуляти на свіжому повітрі, робити зарядку. Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

 

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