Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: какой прогноз на 7 сентября

Магнитные бури: какой прогноз на 7 сентября

Земля сейчас находится под влиянием самой длительной магнитной бури этого месяца, которая продлится аж до 10 сентября.

По данным портала Meteoagent, далее нас ожидают умеренная буря в период с 13 по 15 сентября. И еще одну очень сильную магнитную бурю прогнозируют в конце месяца — с 26 по 28 сентября.

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины в четверг прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку. А так как магнитные бури напрямую зависят от вспышек на Солнце, долгосрочный прогноз может еще измениться.

Магнитные или солнечные бури — это взрывные процессы на Солнце. Они сопровождаются выбросом массивных потоков энергии, частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.

Заряженные частицы соединяются в поток и начинают двигаться в сторону Земли, где они взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты и вызывают разные проблемы.

В дни сильных магнитных бурь могут быть сбой, помехи и перебои в работе средств связи, спутников и электрических сетей (мобильной связи, ТВ и GPS).

Существует немало исследований, которые подтверждают влияние магнитных бурь на человека.

Как уберечься

Специалисты рекомендуют в такие дни снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим сна. Отказаться от алкоголя, большого количества кофе и вредной пищи.

Необходимо соблюдать водный баланс, больше гулять на свежем воздухе, делать зарядку. Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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