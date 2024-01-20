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Магнітні бурі: який прогноз космічної погоди на 20 січня

Магнітні бурі: який прогноз космічної погоди на 20 січня

У суботу, 20 січня, суттєвих магнітних бур не очікується, можуть бути окремі збурені періоди.

Прогноз космічної погоди надали Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров’я.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Більшість людей переносять магнітні бурі без великої шкоди здоров’ю і без серйозних симптомів.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтесь правил здорового способу життя у небезпечні дні:

  • Їжте менше гострої, жирної, смаженої їжі, обмежте вживання алкоголю, кави та енергетиків. Натомість частіше їжте зелень, овочі та фрукти, рибу.
  • Намагайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах.
  • Більш часу проводьте на свіжому повітрі та провітрюйте кімнату.
  • Приймайте контрастний душ.
  • Лягайте спати в один і той же час, а перед сном не дивіться в телевізор і телефон.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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