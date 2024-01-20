Магнитные бури: какой прогноз космической погоды на 20 января

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Большинство людей переносят магнитные бури без большого вреда для здоровья и без серьезных симптомов.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные дни: