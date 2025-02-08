Учені Центру прогнозування космічної погоди також не бачать великих геомагнітних штормів 8 лютого, вони прогнозують у ці дні незначні невеликі магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей.



Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці та зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

К-індекс – це показник, що характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі. Описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом тригодинного інтервалу. Індекс, запроваджений Юліусом Бартельсом 1938 року, являє собою значення від 0 до 9 для кожного тригодинного інтервалу (0-3, 3-6, 6-9 і т. д.) світового часу.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

Поради для метеочутливих, які допоможуть максимально полегшити ваш стан: