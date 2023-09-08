Магнітні бурі: чого чекати 8 вересня

Сьогодні, 8 вересня, вчені прогнозують підвищену геомагнітну активність з окремими обуреними періодами.

Прогноз надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

А за даними порталу Meteoagent, потужна магнітна буря, яка розпочалася 6 вересня, триватиме ще три дні.

Що таке магнітна буря

Магнітна або сонячна буря – це вибухові процеси на Сонці, які супроводжуються викидом масивних потоків енергії, частинок та електромагнітного випромінювання у космічний простір.

Як магнітна буря впливає на людину

Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться за межами захисного екрану земної атмосфери. Вони мають ризик отримати високий рівень радіації, що значно підвищує ризик розвитку раку.

Існує чимало досліджень, що підтверджують вплив магнітних бур на людину. У такі дні люди зазвичай скаржаться на такі проблеми:

Головний біль, запаморочення.

Різке погіршення сну – безсоння чи сильна сонливість.

Проблеми з концентрацією падає працездатність.

Порушення травлення, втрата апетиту, нудота.

Надмірна агресія та дратівливість.

Підвищена тривожність.

Загострення різноманітних психологічних проблем.

Сильні емоційні перепади.

Загострення хронічних захворювань.

Як полегшити стан у дні магнітних бур

Фахівці рекомендують у такі дні повноцінно висипатися, нормально харчуватися та дотримуватись режиму, обов’язково пити достатню кількість рідини. Від великої кількості кави, алкоголю, шкідливої їжі варто утриматись.

Також варто знизити фізичні та психоемоційні навантаження, повноцінно відпочивати, більше гуляти на свіжому повітрі. Людям із хронічними захворюваннями рекомендують знизити навантаження та тримати під руками необхідні ліки.