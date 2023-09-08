Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: чего ожидать 8 сентября

Магнитные бури: чего ожидать 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность, с отдельными возмущенными периодами.

Прогноз предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

А по данным портала Meteoagent, мощная магнитная буря, которая началась 6 сентября, продлится еще три дня.

Что такое магнитная буря

Магнитная или солнечная буря — это взрывные процессы на Солнце, которые сопровождаются выбросом массивных потоков энергии, частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.

Как магнитная буря влияет на человека

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся за пределами защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск получить высокий уровень радиации, что значительно повышает риск развития рака.

Существует немало исследований, которые подтверждают влияние магнитных бурь на человека. В такие дни люди обычно жалуются на такие проблемы:

  • Головная боль, головокружение.
  • Резкое ухудшение сна — бессонница или сильная сонливость.
  • Проблемы с концентрацией, падает работоспособность.
  • Нарушение пищеварения, потеря аппетита, тошнота.
  • Чрезмерная агрессия и раздражительность.
  • Повышенная тревожность.
  • Обострение различных психологических проблем.
  • Сильные эмоциональные перепады.
  • Обострение хронических заболеваний.

Как облегчить состояние в дни магнитных бурь

Специалисты рекомендуют в такие дни полноценно высыпаться, нормально питаться и придерживаться режима, обязательно пить достаточное количество жидкости. От большого количества кофе, алкоголя, вредной пищи стоит воздержаться.

Также стоит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, полноценно отдыхать, побольше гулять на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют снизить нагрузки и держать под руками необходимые лекарства.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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