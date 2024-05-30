Магнітні бурі: чи вщухне шторм в останні дні весни

У четвер, 30 травня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає помірному магнітному хвилюванню, проте можливі окремі обурені періоди.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 травня опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Щоб підготуватися до магнітних бур і перенести їх відносно стабільно, варто заздалегідь потурбуватися про своє здоров’я, особливо якщо є хронічні захворювання або сильна метеозалежність.
У дні магнітних бур особливо страждають люди, які мають серцево-судинні захворювання або високий тиск. У періоди сильної геомагнітної активності збільшується ризик гіпертонічних кризів, інсультів та інфарктів. Також можуть виникати головні болі, безсоння і загальне погіршення самопочуття.
Що робити, щоб пережити магнітну бурю без потрясінь для здоров’я?
- За можливості уникати перевтоми та стресів. Краще провести час у спокійній обстановці, читаючи книгу або займаючись улюбленим хобі. Усі трудові подвиги залиште на потім.
- Регулярні прогулянки допоможуть поліпшити кровообіг і наситити організм киснем, що особливо важливо в періоди геомагнітних збурень.
- Легка фізична активність, така як йога, пілатес або просто ранкова зарядка, допоможе підтримувати тонус тіла і поліпшити самопочуття.
- Алкогольні та газовані напої, а також надлишок кофеїну можуть посилити негативний вплив магнітних бур на організм.
- Розслаблююча тепла ванна перед сном допоможе поліпшити якість сну і загальний стан.
- Постарайтеся лягати спати і прокидатися в один і той самий час. Якісний сон вкрай важливий