Магнітні бурі: чи вщухне шторм в останні дні весни

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 травня опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Щоб підготуватися до магнітних бур і перенести їх відносно стабільно, варто заздалегідь потурбуватися про своє здоров’я, особливо якщо є хронічні захворювання або сильна метеозалежність.

У дні магнітних бур особливо страждають люди, які мають серцево-судинні захворювання або високий тиск. У періоди сильної геомагнітної активності збільшується ризик гіпертонічних кризів, інсультів та інфарктів. Також можуть виникати головні болі, безсоння і загальне погіршення самопочуття.

Що робити, щоб пережити магнітну бурю без потрясінь для здоров’я?