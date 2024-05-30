Магнитные бури: утихнет ли шторм в последние дни весны

В четверг, 30 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует умеренному магнитном волнению, однако возможны отдельные возмущенные периоды.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 30 мая опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Чтобы подготовиться к магнитным бурям и перенести их относительно стабильно, стоит заранее побеспокоиться о своем здоровье, особенно если есть хронические заболевания или сильная метеозависимость.
В дни магнитных бурь особенно страдают люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания или высокое давление. В периоды сильной геомагнитной активности увеличивается риск гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Также могут возникать головные боли, бессонница и общее ухудшение самочувствия
Что делать, чтобы пережить магнитную бурю без потрясений для здоровья?
- По возможности избегать переутомления и стрессов. Лучше провести время в спокойной обстановке, читая книгу или занимаясь любимым хобби. Все трудовые подвиги оставьте на потом.
- Регулярные прогулки помогут улучшить кровообращение и насытить организм кислородом, что особенно важно в периоды геомагнитных возмущений.
- Легкая физическая активность, такая как йога, пилатес или просто утренняя зарядка, поможет поддерживать тонус тела и улучшить самочувствие.
- Алкогольные и газированные напитки, а также избыток кофеина могут усугубить негативное воздействие магнитных бурь на организм.
- Расслабляющая теплая ванна перед сном поможет улучшить качество сна и общее состояние.
- Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Качественный сон крайне важен для восстановления сил и здоровья.