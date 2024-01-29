Магнітні бурі: чи вщухне 29 січня космічний шторм?

Як прогнозували раніше фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні суттєвих магнітних бур не очікується, але можливі окремі збурені періоди.

За інформацією вчених, останнім часом магнітні бурі на нашій планеті почастішали, оскільки Сонце наблизилося до піку своєї активності.

Раніше індійські вчені заявили про те, що пік сонячної активності настане набагато раніше, ніж очікувалося: за їхніми прогнозами, чекати на нього слід було вже в січні 2024 року.

Нагадаємо, магнітними бурями називають збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей – вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Проте деякі медики запевняють: насправді залежність вашого самопочуття від природних аномалій досі не доведена. Так, зараз ведуться певні дослідження, але доказової бази про те, що справді магнітні бурі безпосередньо впливають на здоров’я пацієнтів, немає.

Для кращого здоров’я під час магнітної бурі дотримуйтесь таких правил:

пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю;

хоча б на якийсь час відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну;

їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені;

збільште фізичну активність і більше ходіть пішки;

регулярно провітрюйте кімнату і більше на відкритому повітрі;

старайтеся менше нервувати (зрозуміло, наскільки це можливо в нинішній непростий час);

перед сном приймайте контрастний душ.