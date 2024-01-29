Магнитные бури: утихнет ли 29 января космический шторм?

Как прогнозировали ранее специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня существенных магнитных бурь не ожидается, но возможны отдельные возмущенные периоды.

По информации ученых, в последнее время магнитные бури на нашей планете участились, поскольку Солнце приблизилось к пику своей активности.

Ранее индийские ученые заявили о том, что пик солнечной активности наступит гораздо раньше, чем ожидалось: по их прогнозам, ждать его следовало уже в январе 2024 года.

Напомним, магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей – они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Впрочем, некоторые медики уверяют: на самом деле зависимость вашего самочувствия от природных аномалий до сих пор не доказана. Да, сейчас ведутся определенные исследования, но доказательной базы о том, что действительно магнитные бури непосредственно влияют на здоровье пациентов, нет.

Для лучшего самочувствия во время магнитной бури соблюдайте следующие правила:

пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая;

хотя бы на время откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна;

ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени;

увеличьте физическую активность и больше ходите пешком;

регулярно проветривайте комнату и больше бывайте на открытом воздухе;

постарайтесь меньше нервничать (разумеется, насколько это возможно в нынешнее непростое время);

перед сном принимайте контрастный душ.